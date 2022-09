Roma, Abraham fa mea culpa: “Scusate per il risultato, mi riscatterò”

ROMA - Tammy Abraham fa mea culpa dopo la partita contro l'Atalanta. Il centravanti inglese ha chiesto scusa scusa dopo la sconfitta della Roma di misura 1-0 all'Olimpico contro i bergamaschi. Abraham, pur partecipando attivamente al gioco, ha fallito diverse occasioni da gol importanti per pareggiare, specialmente quella dove a tu per tu con Sportiello ha tirato il pallone a lato della porta. Così dopo il match per lui terminato in anticipo con la sostituzione Abraham ha pubblicato un post social per chiedere scusa ai tifosi, che lo hanno comunque applaudito durante il cambio con Shomurodov: “Scusate per questo risultato. Tornerò più forte e farò meglio”, ha scritto il giocatore.