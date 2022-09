Roma e arbitri, è bufera: con Chiffi c'era un precedente

Roma contro gli arbitri, ci risiamo. La partita contro l’Atalanta ha riaperto un fronte che nella passata stagione aveva scatenato tante polemiche . Questa volta è stato Chiffi a innescare la protesta di Mourinho , espulso nel finale ma che già nel primo tempo si era lamentato per alcune decisioni arbitrali, in particolare in occasione del primo episodio da rigore su Zaniolo . Lo Special One se l’è presa con l’arbitro di Padova, contro il quale ha pronunciato un’espressione offensiva ripetuta più volte e evidenziata dal labiale ripreso dalle tv. Il Giudice sportivo si pronuncerà già domani sulla squalifica.

Chiffi e le polemiche dello scorso campionato

Eppure la Roma dall’inizio della stagione aveva avuto un cambio di rotta nei confronti degli arbitri. Mariani di Aprilia era stato invitato a Trigoria e aveva tenuto una lezione ai giocatori. In estate era stato rinnovato il contratto al consulente arbitrale Calvarese, che si occupa della parte tecnica e non parla con gli arbitri. Con Chiffi c’erano precedenti molto contestati risalenti alla passata stagione, in particolare in occasione della partita di San Siro contro il Milan del 6 gennaio scorso, persa dalla Roma per 3-1.