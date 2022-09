Mourinho trema, Pellegrini e Dybala a rischio con l'Inter

ROMA - La Roma è sesta in classifica, ha due punti in meno rispetto allo scorso campionato e il cammino finora è stato molto incerto: sconfitte contro Udinese e Atalanta, pareggio con la peggiore Juventus degli ultimi dieci anni, vittorie contro Salernitana, Cremonese, Monza ed Empoli. Mourinho deve fare i conti con i soliti problemi del passato. Un attacco che segna pochissimo rispetto alle occasioni create e una lunga schiera di infortuni. Dall’inizio della stagione sono undici gli infortuni, ricadute incluse, di cui cinque di natura muscolare. In pochi mesi Mourinho ha perso giocatori fondamentali, a cominciare da Wijnaldum che avrebbe dovuto dare una nuova impronta al centrocampo e al gioco della Roma. Ma l’olandese è ancora a Rotterdam con la gamba immobilizzata e non lo si rivedrà in campo prima del nuovo anno. Gli ultimi due infortuni, quelli di Dybala e Pellegrini, preoccupano l’allenatore, che non sa se potrà contare su di loro per la partita del 1° ottobre a San Siro contro l’Inter. I giocatori sono dalla sua parte, lo seguono a occhi chiusi su tutto, non ci sono crepe nello spogliatoio come in altre squadre. La preparazione svolta in estate è stata molto spinta. L’allenatore l’ha programmata per una partenza lanciata, per arrivare nelle prime posizioni alla sosta di due mesi tra novembre e gennaio.

Prevenzione La situazione infortunati nella passata stagione era migliorata, anche grazie alle attenzioni che aveva riposto sulla questione Mourinho. Massima cura della prevenzione, allenamenti personalizzati, rigore nella dieta studiata da un nutrizionista e soprattutto una manutenzione dei campi di allenamento meticolosa, con un secondo manto erboso rifatto completamente dopo il primo che era stato ristrutturato completamente dai tempi di Fonseca. E un terzo che viene utilizzato a rotazione per “rigenerare” gli altri due. Il club si relaziona anche con Sport e Salute per migliorare il terreno dell’Olimpico, che ultimamente ha evidenziato grandi criticità. Il campo è pieno di irregolarità e diventa pericoloso per i calciatori. Gli allenatori di Roma e Lazio se ne sono lamentati, l’ultimo in ordine di tempo è stato Sarri. Tra i giallorossi El Shaarawy e Kumbulla hanno riportato lesioni muscolari nella partita contro il Monza all’Olimpico, come all’Olimpico domenica hanno avvertito fastidi muscolari anche Dybala e Pellegrini.