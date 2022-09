Ma che bello l’Olimpico giallorosso sempre pieno

Siamo qui dispiaciuti perché Zaniolo non è andato in Nazionale. Pare ci sia un “grande freddo” tra lui e il Commissario Tecnico Mancini. Però è anche vero che Mourinho non potrà partecipare, come allenatore, alla partita con l’Inter. Insomma, siamo pieni di sentimenti contrapposti. Mi viene da dire: che abbia ragione Mourinho a essere furioso per le troppe espulsioni degli arbitri? Al positivo leggo la notizia che l’Olimpico sarà giallorosso e lo spettacolo dei tifosi presenti in gran numero si ripete.



Però, pensiamo anche a come, in questo momento, il campionato si avvia a entrare in una zona, chiamiamola “delicata” e importante, per cui si cominciano a fare i conti. Poi ci sarà una seconda fase e, infine, una terza.

Leggo inoltre che la Roma andrà in Giappone per una tournée. Si giocherà soltanto o ci saranno anche canti tradizionali legati alla Capitale? Per rimanere in argomento: Zaniolo in Giappone ci andrà?

Non è un pensiero giallorosso, però sono lieto di leggere che sono stati comminati 15 mila euro di multa al Milan per i cori anti-Napoli. Sì, è ora di finirla con questa storia dei cori contro le squadre, quando poi, addirittura razzisti. Sì, che ci siano multe e anche impegnative!