Mourinho show: rapper per un giorno nel videoclip di Stormzy

ROMA - Mourinho rapper per un giorno. Il tecnico giallorosso in una versione mai vista, in un evento del tutto speciale per lui. Lo Special One è stato protagonista dell'ultimo videoclip del rapper inglese Stormzy, dal titolo 'Mel Made Me Do It'. Lo Special One compare al minuto cinque, schierato insieme a quelli che sarebbero i suoi 'compagni', con il suo proverbiale dito sulla bocca. Con lui anche un altro grande della Serie A, Romelu Lukaku centravanti dell'Inter.