Totti, il primo compleanno senza Ilary: festeggiamenti privati con i figli

ROMA - Un compleanno senza grandi festeggiamenti per Francesco Totti , che oggi festeggia 46 anni. L'ex capitano giallorosso è al centro delle notizie di gossip per la sua separazione turbolenta con Ilary Blasi, tra accuse, tradimenti e Rolex rubati.

Di mezzo, come accade molto spesso, ci sono i figli che già da questa estate si sono divisi le vacanze tra i due genitori. Cristian, Isabel e Chanel trascorreranno il compleanno insieme al papà, in una giornata all'insegna della privacy senza feste che potrebbero aumentare le notizie sulla sua vita privata. Questo sarà il primo compleanno di Totti senza Ilary, senza messaggi social verso l'ormai il suo ex marito e cene romantiche in qualche location esclusiva della capitale.

Intanto già dalle prime ore del mattino il mondo social è assediato dai tifosi per gli auguri allo storico capitano della Roma, campione riconosciuto e tra le ultime vere bandiere della Serie A e non solo.