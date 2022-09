Totti compie 46 anni, ecco gli auguri emozionanti dei figli Cristian e Chanel

ROMA - Un compleanno all'insegna della privacy. Francesco Totti oggi festeggia 46 anni e lo farà insieme ai figli, senza festeggiamenti pubblici o troppe notizie social su come trascorrerà la sua giornata. In un momento così delicato per la situazione legata alla separazione da Ilary Blasi, le sue uniche certezze in questo momento sul compleanno sono i tre figli.