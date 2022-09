Roma, oggi a New York attesa per Dybala

Tornano in campo Brasile e Argentina dopo le amichevoli rispettivamente vinte contro Ghana (3-0) e Honduras (3-0). Giocheranno a distanza di poche ore Seleçao (ore 20.30 a Parigi) e Seleccion (2 italiane, ad Harrison negli USA). Test relativamente più severo per il Brasile, che affronterà la Tunisia, qualificata per i prossimi Mondiali e inserita nel gruppo D con Danimarca, Francia e Australia. La nazionale di Tite, tra le grandi favorite per Qatar 2022 , al Parco dei Principi schiererà il tridente d'attacco Neymar, Richarlison, Vinicius. Dall'altra parte gli africani allenati da Kadri sono imbattuti da sette gare.

Argentina

Il commissario tecnico Scaloni contro la Giamaica cambierà almeno quattro uomini nell'Argentina (non perde da 34 gare) rispetto alla partita disputata con l'Honduras inserendo i titolari “Dibu” Martinez, Romero, Otamendi e Di Maria così il Fideo formerà il trio offensivo con Messi e Lautaro Martinez. Ieri si è svolto l'ultimo allenamento a Miami, nel complesso dell'Inter di David Beckham con partenza per New York che era prevista per le 6 del pomeriggio. L'Albiceleste questa sera giocherà nello stadio dei Red Bulls (squadra della MLS) a Harrison nel New Jersey, a due passi dalla Big Apple. Nella ripresa tra i cambi previsti è atteso anche l'ingresso in campo di Paulo Dybala. Il romanista si è allenato regolarmente con il gruppo ed è a disposizione per disputare uno spezzone di partita contro i Reggae Boyz dopo aver saltato la partita con l'Honduras per precauzione. E se a Miami c'erano 60.000 spettatori per vedere Messi e compagni contro l'Honduras, un po' meno entusiasmo nel nord degli States: la Red Bull Arena, 25.000 posti la capienza, fino a ieri aveva ancora diversi biglietti disponibili.