La Roma parte per Milano. Dybala convocato: quanti selfie con i bambini!

ROMA - José Mourinho tira un sospiro di sollievo. il tecnico potrà infatti avere a disposizione Paulo Dybala per il big match di domani pomeriggio contro l'Inter di Inzaghi. L'attaccante argentino questa mattina ha svolto l'allenamento di rifinitura insieme ai compagni di squadra, scongiurando quindi il pericolo di un secondo forfait dopo quello di due settimane fa contro l'Atalanta.

Superato quindi il problema al flessore della Gambia sinistra, Dybala questo pomeriggio alle 17 ha preso il volo per Milano insieme ai compagni di squadra. Terminal 5 dell'aeroporto, la squadra è scesa dal pullman insieme al numero 21 giallorosso ma anche con i recuperati El Shaarawy e Kumbulla. Gli unici assenti gli olandesi Wijnaldum e Karsdorp, entrambi alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Tanti selfie per i giocatori che si sono fermati con piccoli tifosi che li aspettavano all'entrata del terminal. Dybala il primo a fermarsi, poi Spinazzola, Mancini, Abraham, Belotti e Pellegrini. "Capitano, mio capitano", ha urlato un bambino al numero 7 della Roma, sorridente per questo gesto d'affetto nei suoi confronti.