Smalling esalta la Roma: "Grande gruppo, abbiamo lottato fino all'ultimo"

ROMA - La Roma espugna San Siro. La squadra di José Mourinho ha battuto l'Inter 2-1 grazie alle reti di Dybala e Smalling. Vittoria in rimonta per i giallorossi che hanno riacciuffato il risultato dopo l'iniziale vantaggio nerazzurro siglato da Di Marco. Al termine del match Smalling è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.