Roma, le condizioni di Dybala e Pellegrini sostituiti contro l'Inter

ROMA - La Roma espugna San Siro. La squadra di José Mourinho ha battuto l'Inter 2-1 grazie alle reti di Dybala e Smalling. Vittoria in rimonta per i giallorossi che hanno riacciuffato il risultato dopo l'iniziale vantaggio nerazzurro siglato da Di Marco. Non preoccupano in casa Roma le uscite in anticipo di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Entrambi i giocatori sono usciti nel corso del secondo tempo per un problema fisic: Dybala ha infatti avvertito dei crampi, mentre Pellegrini un fastidio che non preoccupa la Roma. I giallorossi godranno di un giorno di riposo, ripresa degli allenamenti fissata a lunedì.