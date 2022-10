Il gesto di Dybala che ha acceso i tifosi della Roma: ora la Dybala Mask diventa una emoticon

ROMA - Un fiume in piena, inarrestabile. L'amore che i tifosi della Roma nutrono dei confronti della loro Joya è incommensurabile. Ogni giorno che passa nella capitale Dybala si lega sempre un po' di più alla passione del tifo giallorosso che lo ama, lo supporta e lo coccola da fenomeno quale è. Basta farsi un giro per le strade della città per capire quanto il nome di Paulo sia sulla bocca di ogni tifoso giallorosso.

Il gesto di Dybala che ha acceso i tifosi della Roma

La sua magia a San Siro, con quella rete sotto la curva interista che poteva essere sua e quella Dybala mask sfoggiata senza timore di fronte ai tanti tifosi nerazzurri si è impressa nei cuori del popolo romanista che ha subito risposto a dovere, come solo lui sa fare: la magia con il numero 21 va a ruba, e non solo, perché la piazza di Roma a creatività non conosce eguali. Adesso il gesto della Dybala mask è diventato una emoticon, che in poche ore è diventata virale su tutti gli smart phone giallorossi. Se non è amore questo...