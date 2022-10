Roma, Berardi: “Sarà uno stadio per la città”. Gualtieri: “Ora la conferenza dei servizi”

ROMA - Il primo passo verso la realizzazione dello stadio. Questa mattina l’amministratore delegato Pietro Berardi si è recato in Campidoglio per consegnare lo studio di fattibilità del dossier Pietralata nelle mani del sindaco Roberto Gualtieri.

Il progetto - inizialmente da 50-55 mila posti e ora apliato a 65mila - sarà presentato al Comune ai sensi della “legge stadi” (la 147 del 2013 con tutte le successive modifiche). Il che significa che la Roma potrà anche depositare la formale richiesta al Campidoglio di indire la Conferenza di Servizi preliminare.

Al termine dell'incontro - durato circa mezz'ora - Pietro Berardi ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Abbiamo presentato lo studio di fattibilità quindi a nome della proprietà sono molto orgoglioso di aver presentato questo progetto. Avevamo già detto che avremmo presentato qualcosa in questo periodo ed eccoci qua. Voglio ringraziare il sindaco Gualtieri e il suo team. Hanno fatto un eccellente lavoro ed è un piacere collaborare con una giunta di questo livello. C’è stato un lavoro di squadra. Oggi abbiamo presentato un’idea di stadio che non sará solo per i tifosi della Roma, ma per la città. Uno stadio che non sarà aperto e vivo solo per le due ore della partita, ma che avrà una vita anche durante tutto l’anno. Torniamo a lavorare, oggi è solo la prima tappa".