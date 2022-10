Abraham: "Felice a Roma ma non si può mai sapere per il futuro"

ROMA - Soltanto due gol stagionali in questa stagione, Tammy Abraham non sta vivendo un buon momento in questo suo secondo anno alla Roma. Anche ieri sera nella sfida contro il Betis ha lavorato tanto per la squadra senza però incider in fase offensiva. Al termine della partita ha rilasciato alcune dichiarazioni a OJB Sport parlando del suo futuro e della clausola che potrebbe attivare il Chelsea per riportarlo a fine anno a Londra: "La mia attenzione ora, per me, sta nel fare esattamente ciò che ho fatto qui la scorsa stagione. Sono felice qui, la squadra è buona, il mister anche, così come la città e i tifosi. Sono felice, ma sai non puoi mai sapere cosa riguarda il futuro. Solo Dio lo conosce".