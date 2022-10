Totti si è trasferito a Roma Nord? Gli indizi arrivano dal quartiere

ROMA - Francesco Totti si trasferisce. Dalla Roma Sud in cui è nato e cresciuto e dove attualmente abita ancora nella sua villa al Torrino (insieme a Ilary, ma da separati in casa), l'ex capitano giallorosso ha deciso di trasferirsi dall'altra parte della capitale. Uno strappo col passato, probabilmente, ma anche un modo per avvicinarsi di più alla sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi che abita a Via Cortina d'Ampezzo.