Roma, dallo stadio al padel: tutto sul nuovo progetto di Pietralata

ROMA - Il progetto stadio della Roma a Pietralata è una realtà. Tanto che oggi sono uscite nuove rivelazioni sull'impianto che sorgerà nel quadrante nord est della capitale. I Friedkin vogliono costruire un impianto che sia dotato di ogni confort, sia per ospitare le partite della Roma, sia per essere un vero polo d'intrattenimento per tutto l'anno. I proprietari del club giallorosso investiranno circa 400 milioni per l'opera: 336 milioni per il nuovo stadio, 16,7 per le opere pubbliche. Infine 75 milioni per tributi e consulenze per realizzare l'opera.