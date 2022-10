Joaquin verso la Roma: l'abitudine sessuale prima delle partite

SIVIGLIA - È tutto pronto per la sfida fra Betis Siviglia e Roma, con i giallorossi a caccia di un risultato positivo per svoltare il loro cammino in Europa League. Tra i giocatori del club spagnolo da tenere d'occhio c'è sicuramente il capitano Joaquin che, superata la soglia dei 41 anni, sarà in campo per la sfida contro i giallorossi di Mourinho. Oltre al calcio però l'esterno spagnolo, con un passato alla Fiorentina, sta trovando fortuna anche in tv, con il programma condotto e inventato da lui “El Novato”. Boom di ascolti per Joaquin: 29,5% di share, tre milioni di media di spettatori e picchi oltre i 6 milioni.