ROMA - La Roma in campo a Siviglia, Dybala a casa per il recupero dalla lesione e - naturalmente - per tifare i suoi cmpagni di squadra. L'attaccante argentino ha pubblicato una foto sui propri social mentre guarda la gara dei giallorossi contro il Betis e intanto lavora con un macchinario per il recupero dalla lesione al retto femorale che lo terrà fuori con i giallorossi fino al 2023. "Forza Roma", ha scritto sui social per caricare la squadra.