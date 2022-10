Belotti: "Prestazione che ci dà fiducia. Io e Abraham più complici"

ROMA - La Roma dopo un inizio di partita non brillante viene svegliata dal Gallo Belotti. La squadra di José Mourinho ha pareggiato 1-1 contro il Siviglia, prendendosi momentaneamente il secondo posto nel girone e riaprendo i giochi per il passaggio del turno. A segno Belotti, su assist di Camara, che già nel primo tempo aveva trovato la rete in fuorigioco. Al termine del match Belotti è intervenuto a Sky per commentare il risultato.