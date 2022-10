Mourinho, il retroscena con Belotti e Abraham nello spogliatoio all'intervallo

ROMA - La Roma dopo un inizio di partita non brillante viene svegliata dal Gallo Belotti. La squadra di José Mourinho ha pareggiato 1-1 contro il Siviglia , prendendosi momentaneamente il secondo posto nel girone e riaprendo i giochi per il passaggio del turno. A segno Belotti , su assist di Camara, che già nel primo tempo aveva trovato la rete in fuorigioco. Al termine del match Mourinho è intervenuto a Sky per commentare il risultato.

Il pareggio?

"Una partita di grande pressione. Non è una partita dei gironi, è una partita a eliminazione diretta: se perdiamo siamo fuori. Arrivare a fine primo tempo sotto 1-0 ci ha dato pressione diversa dai gironi. Con tutti i problemi che abbiamo, giocare contro una squadra che ha cambiato 5 o 6 giocatori rispetto all’andata, senza dubbio abbiamo meritato il pareggio che è vita. Abbiamo le qualità per rischiare di più nel finale però oggi abbiamo dovuto giocare con la testa, siamo vivi. Ora abbiamo due partite da vincere ma ora pensiamo solo a noi non dobbiamo aspettare altri risultati”.

La coppia Belotti-Abraham si è comportata bene.

“Hai visto tutto la partita o solo il secondo tempo? Il primo tempo sono stati un disastro. Nel secondo tempo sono entrati con le orecchie rosse perchè gliele avevo tirate tanto. Poi il secondo tempo è stato fantastico, non solo per il gol. Anche per le soluzioni, per le scelte”.



Pellegrini alle loro spalle?

“E Zaniolo può giocare come quinto a sinistra (ride, ndr)”.