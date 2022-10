Roma, perché Belotti fa comodo a Mourinho

Il Gallo c’è e questa è finalmente una buona notizia per la Roma e Mourinho in un momento complicato della stagione. Belotti lascia il segno in Spagna: prestazione e finalizzazione, proprio quello che chiede José, confermando di essere più di un’alternativa. Non è riserva, insomma. E, con la seconda rete in giallorosso, si conferma bomber di coppa. Già, perché i 2 gol li ha segnati entrambi in Europa League. Guarda caso dove ha avuto più spazio da José. Titolare in tre delle quattro partite. Da solo, come nelle prime due contro il Ludogorets e l’Hjk, o in tandem con Abraham, come è successo ieri a Siviglia, non fa differenza. Segna e basta. Di questi tempi, con l’attacco spesso stonato e impreciso, è quello che ci vuole per restare in corsa nel gruppo C. In casa o fuori, sa come comportarsi. Il primo centro all’Olimpico per firmare il tris contro l’Hjk, l’altro contro il Betis all’Estadio Villamarin. Ma a Siviglia, per festeggiare, ha dovuto concedere addirittura il bis. In entrambi i casi è stato necessario il check del Var. Bellissima la rete nel primo tempo, su cross di Spinazzola, in tuffo di testa, specialità di Casa Belotti. Preparazione ed esecuzione perfette, da manuale del calcio. Proprio lui però si è fatto trovare in posizione di fuorigioco. Pizzicato in partenza. Un passo avanti. Niente di che, ma comunque evidente. Non si è demoralizzato il Gallo. Il suo carattere non prevede blackout del genere. E’ rimasto in partita proprio come la Roma. E come Abraham che, pur non entusiasmando come gli accade spesso dall’inizio dell’annata, ha preparato il suo gol. In fuorigioco stavolta c’è Camara. Ma sul lancio di Tammy, il primo a toccare il pallone è Belotti che azzera la precedente posizione di Mady. Assist del centrocampista e tap in facile facile di Andrea: sono 157 reti in carriera, questa pesante in chiave qualificazione. Un punto e capo. Felici Mou e i tifosi.