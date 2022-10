Diretta Sampdoria-Roma ore 18.30: formazioni ufficiali, come vederla in tv e streaming

GENOVA - Prova Champions per la Roma di Mourinho. I giallorossi a Marassi cercano la terza vittoria di fila in campionato che li porterebbero al quarto posto. Lo Special One sfida l'amico Stankovic, ora allenatore della Sampdoria, che ha allenato nell'Inter del Triplete. Per quanto riguarda le scelte di formazione poche alternative per il lusitano a causa degli infortuni, per questo chiede uno sforzo ai suoi fino alla sosta del Mondiale.