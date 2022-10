Francesco Totti e la frase virale su TikTok: "Sesso? Na cifra"

La celebrità passa anche attraverso un audio su TikTok di pochi secondi. Per carità, Francesco Totti non aveva bisogno di questo aiuto per entrare nel gotha delle celebrità ma un suo audio risalente a parecchi anni fa è tornato prepotentemente di moda grazie al social network più usato dai giovani di oggi che delle magie del Totti calciatore conoscono solo per sentito dire.

L'audio di Totti che spopola sui social

Ed è così che l'ex numero 10, al centro del gossip nazionale per il suo divorzio da Ilary Blasi, è diventato... un audio. Una sua battuta estrapolata da un video d'archivio di circa 15 anni fa nel quale raccontava le barzellette viene utilizzata in questi giorni da migliaia e migliaia di adolescenti in lip-sync: uno si mette in posa, fa partire il suo video e finge di parlare interpretando le parole di Totti. Un playback, in sostanza.

La barzelletta di Totti diventata virale su TikTok

La vecchia barzelletta alla quale i seguaci tiktokkiani fanno riferimento è quella nella quale l’ex capitano giallorosso diceva: “Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? Calciatore. Sesso? ‘Na cifra“. E giù risate. Un audio brevissimo, meno di dieci secondi, che diventa un tormentone. A riprenderlo sono state tante star dei social, dall’attrice Jenny De Nucci (2.5 milioni di follower) alla titkoker Alessia Lanza (3.7 milioni di follower).