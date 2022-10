Samp-Roma, perché El Shaarawy non è stato espulso e il Var non è intervenuto

Grave errore arbitrale al 64' della sfida tra Sampdoria e Roma . Da un lancio in profondità dei padroni di casa nasce un'azione interrotta da un chiaro tocco di mano di El Shaarawy fuori area. Un fallo evidente dell'attaccante non rilevato dal direttore di gara Di Bello.

Perché il Var non è potuto intervenire sul tocco di El Shaarawy

Il giallorosso avrebbe meritato un cartellino giallo che invece si è preso il tecnico della Samp Dejan Stankovic, furioso per la svista arbitrale. Il Var in questo caso non è potuto intevenire perché non si tratta di un caso di rosso diretto dato che l’azione di evolveva verso l’esterno e quindi non era ravvisabile la chiara occasione da gol.