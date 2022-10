Pellegrini: "Questa Roma non molla di un centimetro"

ROMA - Vittoria di misura per la Roma di José Mourinho che ha battuto 1-0 la Sampdoria grazie alla rete di Pellegrini su rigore. La squadra giallorossa dopo il successo a Marassi ha scavalcato Udinese e Lazio in classifica posizionandosi ora al quarto posto. Al termine del match Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Quanto pesava la palla dal dischetto di rigore?

“Pesava come un rigore da segnare, non ho mai avuto dubbi. A Empoli, forse a causa della tanta voglia di sbloccarmi, ho sbagliato ma oggi ero convinto di segnare”.

La Roma ha trovato la quadra?

“Diciamo che all’inizio c’era l’impressione che mancasse equilibrio, con la Sampdoria è una grande vittoria non tanto per il mio rigore, quanto perché nel secondo tempo abbiamo dimostrato che avevamo una voglia di vincere fuori dal comune”.

Le tue condizioni?

“Ho preso una vecchietta come si dice in gergo, dà molto dolore all’inizio ma ero sicuro di finire la partita”.

200 partite in Serie A.

“Dedico il traguardo alla mia famiglia che non è intesa solo come mia moglie, i miei bambini e i miei genitori, ma tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo percorso. Lo dedico a loro”.

I tifosi vi hanno seguito anche a Genova, dove può arrivare questa Roma?

“Devo essere onesto con loro, lo dimostrano tutte le domeniche e non so dove possiamo arrivare, però hanno visto che questa Roma non molla di un centimetro, penso e spero che siano fieri di noi”.