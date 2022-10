Mourinho: "Vittoria meritata ma serve concretizzare. Zaniolo devastante"

Soddisfatto della vittoria?

“È una vittoria importantissima e meritata, sono molto felice di sentire e capire che una squadra che mi piace tanto, con un tecnico che è un fratello minore per me, vorrei tornare qui la prossima stagione per giocare di nuovo con loro, non penso andranno in Serie B. Per questa ragione mando un abbraccio speciale a un ragazzo speciale, per noi è una vittoria importantissima dopo aver giocato tante partite e tanti infortuni. Abbiamo cuore e organizzazione, è stata una partita fatta con intelligenza, poi qualcuno la penserà diversamente, si dirà che l’Inter è stata battuta perché scarsa però poi hanno battuto il Barcellona, abbiamo perso con Atalanta e hanno detto che l’Atalanta è cinica. È dura dare credito, la verità è che con tutti i problemi che abbiamo stiamo facendo il massimo, è una vittoria meritata forse serviva un po’ meno sofferenza. Sapevo che Zaniolo sarebbe stato devastante negli ultimi 20-30 minuti, gli è mancato solo il gol. Abbiamo controllato la partita, è una vittoria meritata”.

Cosa vuole dire a Spalletti?

“Ci vediamo domenica”.

Belotti-Abraham?

“Mi ha soddisfatto tanto Zaniolo, fisicamente è devastante e per loro è difficilissimo da prendere. Nicolò è fresco ed è dura per tutti, ha avuto la palla del 2-0, l’ha avuta anche Belotti, se segni finisce la partita. La squadra è stata organizzata, abbiamo vinto 1-0 ma è un risultato meritato”.

Cosa ha appuntato sul suo taccuino?

“Non scrivo solo cose che non mi piacciono, appunto anche cose da dire all’intervallo, ci sono anche cose positive. Se vuoi a fine partita ti regalo il taccuino una volta”.

Stankovic?

“Non so se posso dire quello che gli ho detto, gli ho detto che qui aveva segnato un gol di m***a, era un gol da centrocampo. Mi ha detto che mi vuole molto bene”.