Mourinho e il complimento speciale a Benzema per il Pallone d'Oro 

Mourinho: "Benzema un leader, non è ossessionato dal dover segnare più degli altri"

Fra i tanti complimenti ricevuti da Benzema ci sono anche quelli del tecnico della Roma José Mourinho che ha partecipato ad un video omaggio realizzato da L'Equipe esprimendo tutta la sua stima e ammirazione per un calciatore che lui ha avuto il piacere di allenare nei tre anni vissuti sulla panchina del Real Madrid. “Karim ha una grande personalità, è un uomo squadra e non è ossessionato da se stesso o dal vincere il pallone d’oro o dal dover segnare più gol di qualcun altro", ha raccontato lo Special One provando a tracciare delle differenze con gli altri fuoriclasse del mondo del calcio.

Mourinho: "Se ci fossero tre Benzema giocherebbero tutti titolare"

"Questo premio è stata solo la naturale conseguenza di tutta questa evoluzione. Ti faccio un esempio: se ci fossero tre Karim in una grande squadra, giocherebbero tutti titolare: uno sarebbe un bomber, l'altro un leader, l'ultimo giocherebbe a sinistra. Lui da sempre incarna l'essenza del calcio, ovvero il collettivo", ha concluso lo Special One.