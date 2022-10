"Sesso? Na cifra" Anche Totti (con Chanel) partecipa al video virale di TikTok

Francesco Tott i, ogni tanto, fa incursioni social sui profili dei due figli più grandi. Stavolta è stata Chanel a coinvolgerlo: la ragazza, 15 anni, è molto attiva su TikTok e ha convinto il padre a partecipare a un mini video molto divertente. E virale. Perché, da giorni, una battuta dello stesso Francesco estrapolata da un video d'archivio di circa 15 anni fa nel quale raccontava le barzellette è utilizzata da migliaia e migliaia di adolescenti in lip-sync : uno si mette in posa, fa partire il suo video e finge di parlare interpretando le parole di Totti. Un playback, in sostanza.

Il video di Totti e Chanel su TikTok

Stavolta Chanel ha convinto il padre, cioè il protagonista dell'audio, a partecipare al video in cui si sente chiaramente la famosa frase: "Sesso? Na cifra". Totti, a dir la verità, non sembra molto convinto, ma in questo momento complicato (la separazione da Ilary Blasi, le polemiche, il nuovo amore con Noemi Bocchi) per i figli fa di tutto. Anche prestarsi a un video su TikTok.