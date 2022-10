Roma, Zalewski in lizza per il Golden Boy web. Come votare il pupillo di Mourinho

Un anno fa Nicola Zalewski aveva giocato appena due partite di campionato, per un totale di 9' in campo. Oggi, che sia a destra o sinistra, è un titolare inamovibile della Roma, un giocatore che, a vent'anni, Mourinho ha trasformato da centrocampista - trequartista a esterno a tuttafascia. C'è anche lui in lizza per il Golden Boy web, premio di Tuttosport dedicato ai migliori giovani Under 21 del calcio europeo. Il romanista, che andrà anche in Qatar con la Polonia, nel 2022 è stato uno dei protagonisti della Roma di Mourinho, vincendo, da punto fermo della squadra, la Conference League a Tirana.