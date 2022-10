Youth Knowledge Exchange: il racconto dei due giorni all'Olimpico

“Siamo stati felici di aver raccolto riscontri positivi al termine di questi giorni di lavoro”, ha commentato Vincenzo Vergine , responsabile del Settore Giovanile giallorosso. “Desidero ringraziare l’Eca e sottolineare ancora la nostra soddisfazione per aver potuto realizzare questo evento a Roma, che peraltro ha registrato il numero massimo di adesioni rispetto alle precedenti edizioni. Le relazioni e i confronti che sono scaturiti hanno rappresentato un momento di crescita e di arricchimento, oltre a essere stati un modo per far capire in quale direzione vogliamo andare. Ritengo a tal proposito fondamentale l’aggiornamento: in Italia abbiamo sviluppato metodologie all’avanguardia, ma è altrettanto vero che sotto alcuni aspetti ci sono Paesi in Europa che offrono spunti costanti. Per questo vogliamo continuare a dare il nostro contributo al dibattito sul futuro dei settori giovanili e trarre al contempo giovamento da esso”.

Questi gli interventi a margine dell'evento.

Jean-Francois Vulliez, Olympique Lyonnais Academy Director

“Abbiamo effettivamente molti giocatori in attività nei Big Five. Siamo molto orgogliosi del Pallone d’Oro a Karim Benzema. Abbiamo una Academy costruita più di 40 anni fa, vale a dire una cultura costruita sulla formazione, con degli allenatori che sono rimasti a lungo nel loro incarico, allenatori lionesi che hanno compreso la dimensione, la cultura della città, del territorio e a partire da questa dimensione del territorio hanno costruito i principi del gioco del Lione, e in particolare il reclutamento dei giovani giocatori. Abbiamo la fortuna di avere molti giovani distribuiti in tanti club amatoriali, permettendoci di reclutare i migliori giovani, i quali sono molto attaccati ai loro club. Il fatto di giocare dei tornei, vivere delle emozioni, arrivare allo stadio con i loro genitori, fa sì che portino con sé questo DNA, questa cultura del club. È più facile, penso, accompagnare questi giocatori ai massimi livelli. Poi abbiamo delle specificità, l’intensità del gioco, l’intelligenza del gioco, le doti tecniche del calciatore con dei principi di gioco, una cultura dell’allenamento che esiste da molto tempo che non cessa di evolversi per continuare a sfornare giocatori di grande livello anche in futuro. Sono rimasto molto colpito in senso positivo dalla presentazione di ieri dei diversi oratori, in particolare di Vincenzo e Tiago, perché c’è una visione. Penso che la cosa più importante quando si è Responsabili di un Settore Giovanile, direttore generale, direttore sportivo sia quella di perseguire una visione sul calcio giovanile, sul calcio da qui a 5 o 10 anni. Chi opera in una Academy ha bisogno di tempo con i giovani, per formare futuri professionisti tra 5 o 10 anni. Abbiamo bisogno di questa visione del calcio di alto livello e permettere a tutte le persone che lavorano nella Academy di condividere questa visione, di incarnare i valori del club e di impegnarsi per riuscirci. Alla luce di quello che ho visto ieri, quanto alla capacità di perseguire una visione e un progetto, al fatto di avere dei principi di gioco ben delineati, si comprende che c’è un lavoro di fondo molto complesso e che permetterà all’AS Roma di continuare a fornire giovani giocatori alle squadre professionistiche. Serve stabilità, serve tempo, in ogni caso oggigiorno si vede che c’è un allineamento perfetto tra la direzione sportiva, l’allenatore della Prima Squadra, il Responsabile del Settore Giovanile e gli allenatori delle Squadre Giovanili. Quando c’è un allineamento di persone e visione penso ci sia tutto per garantire un futuro di successi alla AS Roma”.

Martin Lanzinger, Bayern Monaco Assistant of Head Sports

“Come sappiamo non sempre la squadra che vince gioca il miglior calcio o ha i migliori calciatori. Noi con le giovanili cerchiamo di concentrarci sulla vittoria più avanti. Nelle prime fasi ci concentriamo sullo sviluppo, poi naturalmente vogliamo vincere perché siamo il Bayern Monaco ed è questo quello che ci piace fare. Ma nelle prime fasi noi sicuramente ci concentriamo molto di più sullo sviluppo.

Ho parlato con Vincenzo Vergine oggi ed è interessante l’idea basata sulla banca dati e il fatto di poter davvero essere in grado tra un paio d’anni di vedere che tipo di lavoro abbia dato i frutti migliori. Penso che sia un modo molto interessante e moderno di vedere le cose”.



Manfred Pamminger, Salzburg Managing Director Academy

“Quello dello sviluppo dei talenti è un tema estremamente importante. Lo è sempre stato, ma negli ultimi anni ha assunto ancora più importanza. Al momento nel calcio tutti i club sono di fronte a una sfida simile: come guidare i giovani calciatori dalle proprie academy al calcio professionistico. È difficile per i grandi club acquistare tutti i calciatori, per cui tutti devono cercare di sviluppare calciatori dai propri settori giovanili. Le informazioni ricevute dalla Roma sono state molto interessanti e approfondite. La Roma è rinomata per il lavoro che fa sul settore giovanile. Noi lo abbiamo potuto constatare anche quando siamo usciti sconfitti in Youth League contro la Roma, proprio oggi mi è tornata in mente quella gara. Ripeto, abbiamo acquisito molti elementi oggi e tornando in Austria ne parleremo con i nostri colleghi”.



Andoni Bombin Garrido, Athletic Club Chief of Methodology

“Quello che ci hanno illustrato ieri Vergine e Pinto mi sembra molto interessante e in linea con quello che tutti ricerchiamo: accendere il focus sul calciatore. Il calciatore è l’elemento più importante. Ieri ce lo hanno illustrato chiaramente ed è apparso in tutta la sua evidenza. Cercare di assistere l’individualità del giocatore, con questo spazio creato per dedicargli più tempo, uno spazio nel quale possa trascorrere più tempo il calciatore. E manifestare i problemi che abbiamo tutti: come cercare di assistere il calciatore, nel modo migliore e per più tempo nel nostro centro sportivo. Siamo tutti allineati verso il medesimo obiettivo: migliore il calciatore individualmente.

Il centro sportivo della Roma mi è piaciuto molto. È immerso in un contesto molto naturale, fuori dalla città, un po’ come la nostra città sportiva. Dispone degli elementi essenziali per sviluppare i calciatori: spazi e campi di allenamento. Ci sono le risorse, le palestre. Molto importante poi la questione della scuola, uno spazio nel quale i calciatori possono studiare, per mantenerli immersi in un contesto di calcio il più a lungo possibile. Aver potuto visitare anche gli spazi a disposizione della Prima Squadra, uno spazio dedicato al mondo del professionismo, dotato di tutte le infrastrutture di cui necessita un calciatore di alto livello. Io credo che avere entrambi i contesti nello stesso centro è molto importante, perché i giocatori del settore giovanile vedono che la Prima Squadra è vicina, e poter interagire con loro per me è essenziale”.