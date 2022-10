Roma femminile, che esordio in Champions: battuto lo Slavia 1-0, decide Giacinti

Inizia bene, anzi benissimo, l'avventura della Roma femminile in Champions League. Allo stadio Francioni di Latina, nell'esordio della fase a gironi, le ragazze di Alessandro Spugna battono 1-0 lo Slavia Praga con gol di Valentina Giacinti. Sua la deviazione decisiva dopo il tocco sotto di Haavi che ha consentito alle giallorosse, per l'occasione con la terza maglia nera e viola, di conquisare un primo, preziosissimo, successo, che le porta in testa al girone insieme al Wolfsburg che ha superato per 4-0 il St. Polten. La partita non è stata semplice perché lo Slavia, avversario ruvido e fisico, ha venduto carissima la pelle. Il primo tempo, infatti, si è concluso sullo 0-0 con la Roma pericolosa soprattutto con Bartoli e lo Slavia altrettanto pericoloso con un colpo di testa ravvicinato di Kozarova, neutralizzato benissimo da Ceasar.