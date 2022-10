Roma, c'è Abraham: le mosse di Mourinho contro il Napoli

ROMA - Mourinho va sul sicuro. Rilancia la Roma di Tirana, con poche eccezioni. Karsdorp è rientrato lunedì a Genova, ma non è ancora pronto per fare 90 minuti. Al suo posto sarà confermato Zalewski, che sta bene, ma preferisce giocare a sinistra. Su quella fascia ancora fiducia a Spinazzola, che non è al cento per cento. Rispetto alla finale di Conference League non ci sarà Mkhitaryan, oggi all’Inter e a centrocampo sarà confermata la coppia Cristante-Matic. Camara ha superato il provino di lunedì a Genova, alla prima da titolare in maglia giallorossa, ma Mourinho preferisce un centrocampo solido e di esperienza. Roma tosta, concreta, disegnata con il 3-5-2 come nelle ultime due uscite. Davanti torna Zaniolo titolare, al fianco di Abraham, con Pellegrini che fa da elastico tra il centrocampo e l’attacco. L’inglese non attraversa un periodo felice, nelle ultime partite fa fatica a tirare in porta. Dovrebbe essere preferito a Belotti, che dopo il gol a Siviglia non è riuscito a ripetersi a Genova.