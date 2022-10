Roma-Napoli, Mourinho torna a parlare: l'orario della conferenza

ROMA - Roma-Napoli partirà ufficialmente da sabato pomeriggio. Perché finalmente José Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa anche alla vigilia della sfida di domenica sera. Il tecnico romanista aveva scelto di non parlare nelle ultime partite di campionato, ma di rilasciare dichiarazioni in conferenza stampa soltanto nelle obbligatorie partite di Europa League.