Totti, felicità ritrovata: ecco lo scatto con i figli che commuove il web

ROMA - Alla ricerca della felicità, e alla fine Francesco Totti l'ha ritrovata . Dopo mesi difficili legati alle notizie sulla sua vita privata, il rapporto turbolento con Ilary tra la separazioni, le cause in tribunale e i Rolex portati via, adesso l'ex capitano giallorosso sembra aver finalmente ritrovato il suo equilibrio nella vita quontidiana, tra i figli e la nuova fidanzata Noemi Bocchi.

Totti è uscito alla scoperto con il suo nuovo amore, girando per locali insieme a lui, passeggiando a Roma Nord in sua compagnia e viaggiando con lei a Montecarlo. Insomma, non è più un segreto e anche i figli hanno accettato la nuova vita del loro papà. La felicità di Totti arriva naturalmente dalla serenità dei figli, che adesso trascorrono molto tempo sia con Francesco sia con Noemi. E la foto pubblicata stanott dall'ex capitano della Roma vale tanto per lui, come un messaggio di una felicità ritrovata. La foto ritrae Francesco insieme ai tre figli davanti a uno specchio: tutti allegri, sorridenti e divertiti dallo scatto. Insomma, Totti ha ritrovato il suo equilibrio.