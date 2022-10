Rosella Sensi: "Rifiutai 70 milioni dal Chelsea per De Rossi"

Chi è Daniele De Rossi?

"Una persona determinata, seria. Lui è sempre molto generoso e sa quello che vuole. Una volta discussi con lui perché ci metteva sempre la faccia e se non era d'accordo lo diceva, ma è sempre stato un supporto fondamentale insieme a Totti per dare quella continuità di risultati che la Roma riusciva ad ottenere. Abbiamo sfiorato due scudetti, ci giocavamo la Champions e avevamo un bel ranking FIFA".

Per Totti che futuro vede? E' possibile che torni alla Roma? "Dovrebbe chiederlo alla società, sta nelle scelte di ogni proprietario. Oggi sta svolgendo un lavoro che lo entusiasma, anche se io l'ho sempre visto come un dirigente, tanto che nell'ultimo contratto gli proposi un futuro in quel ruolo. Si vedeva già da prima".

Quando vede Maldini non pensa a Totti?

"No, sono realtà diverse. Totti ha ricoperto un ruolo e non gli è piaciuto. Ora sta percorrendo una strada che lo entusiasma, fare lo scout di giovani campioni non è per niente banale. Poi se mai dovesse succedere sta alla società decidere".