Stangata Zaniolo dalla Uefa: altri due turni di squalifica. La Roma farà ricorso

ROMA - Stangata per Nicolò Zaniolo. La Uefa ha infatti dato altre due giornate di squalifica al talento della Roma per l'espulsione rimediata nella gara dell'Olimpico contro il Betis. Dopo aver scontato la squalifica a Siviglia, adesso la Uefa ha deciso di aggiungere anche altre due giornate: in questo modo Zaniolo chiuderebbe così il suo girone in Europa League. La Roma è pronta però a fare ricorso, ritendendo eccessiva la squalifica per tre turni complessivi, ed è pronta a lottare per avere a disposizione il suo attaccante.