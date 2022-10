Roma, un taglio con il passato: altri 100 milioni dai Friedkin

Fatti, non parole

Parlano poco, anzi niente i Friedkin. In questo senso sono molto diversi da Aurelio De Laurentiis, che sfideranno domani sera all’Olimpico in Roma-Napoli. Ma in comune con l’avversario, oltre al business cinematografico, hanno un’idea imprenditoriale molto seria. Non hanno comprato la Roma per arricchirsi grazie al calcio ma nello stesso tempo investono ogni singolo euro del loro immenso serbatoio con la prospettiva di uno sviluppo definito da subito «sostenibile». Hanno ripulito quasi del tutto le scorie di inefficienza e malgoverno che la transizione aveva lasciato sedimentare dentro Trigoria e promettono di insistere secondo il loro modello: tagliare dove possibile, non per ridimensionare ma per rilanciare. In un anno e mezzo, affidandosi al “giardiniere” Tiago Pinto, hanno potato circa il 20 per cento del monte stipendi dei calciatori, in ossequio ai principi del fair play finanziario Uefa che imponeva un piano di rientro. La strada è ancora impervia, e controllata con particolare rigidità dagli ispettori di Nyon, ma non ha impedito alla squadra di rafforzarsi. L’intuizione iniziale di Mourinho, lo shock positivo, è servita a costruire una mentalità vincente e ad attirare nuove occasioni di crescita: Abraham, Rui Patricio, Dybala, Wijnaldum, Matic non avrebbero mai scelto la Roma se non fossero stati convocati dal santone.

Divertimento

Ma la sensazione è che, al di là degli affari, i Friedkin stiano anche imparando a godersi la sana emozione della gloria. I tifosi li adorano, come non hanno mai amato il predecessore pure americano Pallotta, e ne hanno appprezzato gli sforzi di avvicinamento alle loro esigenze: nella politica dei prezzi, che hanno accelerato il riempimento costante dello stadio Olimpico, alle attenzioni per il simbolo del club e per i ragazzi della Curva Sud. Niente è stato trascurato. La conquista della Conference League ha poi cementato l’unione d’intenti: In Dan we trust, crediamo in Dan, è uno degli slogan che stazionano nelle menti degli innamorati della Roma. Persino certi vezzi del boss, tipo guidare l’aereo privato come una metropolitana per prelevare e trasportare i nuovi acquisti, è diventato un motivo di ammirazione collettiva. La grande sfida dei Friedkin è non disperdere la fiducia accumulata nei primi due anni sul ponte di comando. Nel calcio, in cui i risultati determinano gli umori, basta poco per cambiare idea. Ma questi signori, vivendo costantemente la passionalità di Roma, sembrano aver capito il meccanismo.