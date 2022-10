Stadio della Roma: lavori in corso, ma i terreni sono un rebus

ROMA - «Lavori in corso, vi faremo sapere». Questo è stato il tormentone nella seduta di ieri della commissione capitolina Sport dedicata progetto di fattibilità del nuovo stadio della Roma che sorgerà (o dovrebbe sorgere) a Pietralata. Perché naturalmente come in ogni grande progetto non possono non esserci delle criticità da risolvere, come quelle che ha sollevato ieri dal consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca in merito alla disponibilità delle aree dello stadio: «Delle 30 particelle catastali, solo 11 risultano in possesso di Roma Capitale, 13 nelle disponibilità di terzi privati, e 6 di proprietà di persone fisiche. Le aree sono tutte già di proprietà comunale? Serve chiarezza sulla piena disponibilità delle aree». La risposta è arrivata immediatamente dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia: «Gli uffici stanno lavorando. Bisogna attendere». Pochi chiarimenti sulla questione legata ai terreni, per un lavoro che richiederà tempo e che continuerà anche nel corso della Conferenza di Servizi preliminare nella quale, dopo l’attuale fase istruttoria, saranno fissate sedute tematiche per valutare il progetto. «La Roma si è detta aperta a valutare possibili migliorie che saranno indicate e suggerite», ha dichiarato Ferdinando Bonessio, presidente della commissione Sport.