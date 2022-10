Chanel Totti: super regalo per raggiungere papà Francesco a Roma Nord

Il primogenito Cristian , 17 anni il mese prossimo, ha già la sua macchinetta. Adesso anche la secondogenita di Francesco Totti, Chanel , 15 anni, sarà più libera di potersi muovere tra Roma Sud, dove vivrà con la mamma Ilary Blasi e i fratelli, e Roma Nord , dove ha preso casa il papà. Ieri, infatti, Chanel ha potuto ritirare la sua minicar, come ha svelato il profilo Instagram "Minicar Eur". "Super consegna nella nostra sede per la fantastica Chanel Totti che è venuta a "scartare" il suo nuovo regalo".

Il regalo di Francesco Totti a Chanel

Non c'è ancora l'ufficialità, ma sembra che la minicar sia un regalo di Francesco Totti alla figlia per poterle consentire di muoversi più agevolmente tra le sue due case. Un modo per far sentire più serena la ragazza in questo momento in cui è fondamentale, dopo il divorzio da Ilary, trovare nuovi equilibri.