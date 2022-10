Mourinho e l'ironico consiglio per fermare Kvaratskhelia

ROMA - Simpatico siparietto nella conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia della sfida contro il Napoli. L'ultima domanda è stata posta da una giornalista georgiana che ha chiesto allo Special One di Kvaratskhelia, il talento del Napoli che domani sfiderà la Roma all'Olimpico: "Se magari domani passa vicino a me nel corso della partita proverò a tirargli un calcio per fermarlo. Il Napoli ha fatto bene a scegliere Kvaratskhelia, ora è tropo facile dire se fossimo interessati a lui". Ha scherzato il tecnico per evidenziare il talento del giocatore, tra le risate dei presenti nella sala stampa.