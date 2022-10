Karsdorp perde la testa nel finale di Roma-Napoli: spinta a Irrati, vola un rosso!

Roma-Napoli è finita tra le polemiche. Già in campo, al triplice fischio, non tutti sono stati soddisfatti dal risultato finale e alcuni hanno avuto da ridire lamentandosi con Irrati. Tra questi anche Rick Karsdorp che a nervi tesi e muso duro è andato ad affrontare il direttore di gara. Le telecamere hanno mostrato la scena a centro campo, con l'olandese in piena polemica con l'arbitro che si gira e lo affronta. Per tutta risposta Karsdorp reagisce con una spinta e forse anche qualche parola di troppo, tanto da rendere obbligatorio l'intervento dello staff della Roma. Irrati non perde tempo e sventola il cartellino rosso sotto il naso del preparatore Stefano Rapetti.