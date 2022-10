Roma-Napoli, nervosismo e rissa tra Karsdorp e Irrati

ROMA - Che Roma-Napoli fosse una partita da nervi tesi si era capito già all’inizio, al momento della lettura delle formazioni, quando i fischi a Luciano Spalletti avevano superato di gran lunga quelli a qualsiasi altro giocatore del Napoli. Ma, alla fine, i 90’ erano filati via abbastanza lisci: clima incandescente sugli spalti, caldo, ma gestibile, in campo. Anche grazie all'atteggiamento dei giocatori, vedi il momento in cui, con Pellegrini a terra, Kvaratskhelia ha buttato il pallone fuori prendendosi gli applausi di tutto l’Olimpico.

Rissa finale Al fischio finale, però, il nervosismo ha avuto la meglio: a farne le spese il preparatore atletico della Roma, Rapetti, espulso, dopo aver discusso, per usare un eufemismo, con Spalletti che, poco prima, aveva abbracciato Mourinho. La situazione peggiore, però, è quella che riguarda Rick Karsdorp, che è venuto a contatto con l’arbitro Irrati. La scena, molto convulsa, ha avuto inizio proprio quando Spalletti stava discutendo con Rapetti: l’olandese si è messo in mezzo, l’arbitro lo ha allontanato, colpendo involontariamente la gamba del giocatore che, a quel punto, ha reagito andando prima testa a testa con il direttore di gara e poi spintonandolo. Lo hanno subito portato via sia il preparatore dei portieri, Nuno Santos, sia Vito Scala, club manager e addetto agli arbitri, con Karsdorp che cercava di spiegare a Irrati che lo aveva colpito su una gamba che già gli faceva male. A quel punto Irrati ha replicato qualcosa al giocatore, non si sa bene cosa perché le immagini non sono chiare, il terzino della Roma ha di nuovo risposto a tono prima di essere accompagnato negli spogliatoio. Questione, sembra, finita lì. Anche perché il giocatore olandese non rischia nulla per le prossime giornate.