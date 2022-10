Roma-Napoli, Osimhen consola Abraham. Ecco dove e cosa si sono detti

Uno è stato decisivo e ha deciso Roma - Napoli. L'altro sta vivendo una stagione complicata e non solo non è stato decisivo, ma è stato anche sostituito. Stati d'animo opposti, quelli di Victor Osimhen e Tammy Abraham ieri sera all'Olimpico. Eppure, dopo la partita, il napoletano ha provato a rincuorare il romanista che, dal canto suo, ha detto al collega - rivale: "Hai reso triste tutto lo spogliatoio". A raccontare e filmare il momento il giornalista Oma Akatugba, amico di Osimhen. Nelle immagini si vede chiaramente Abraham, non felicissimo, parlare con Osimhen, mentre un sorriso arriva al momento della foto: la speranza della Roma è che, quel sorriso, per Tammy torni presto anche in campo.