La domenica di Totti: dove ha pranzato e con chi ha visto Roma - Napoli in tv

Che Francesco Totti ami andare spesso negli stessi posti è risaputo. Che non si perda una partita della Roma, anche se quest'anno non è ancora andato all'Olimpico, anche. La giornata di ieri non ha fatto eccezione: Totti è andato a pranzo al Vicoletto, ristorante di pesce (soprattutto) a Terracina, che frequenta da anni. Poi, dopo una passeggiata, è andato a casa a vedere la sfida tra Roma e Napoli. Con lui Noemi, la nuova compagna, anche se non ci sono foto di loro due insieme durante il pranzo, e in serata la terza figlia Isabel.