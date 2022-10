Damiano dei Maneskin come De Rossi: in Curva in incognito a tifare Roma

Oggi, insieme ai suoi compagni, Damiano David, frontman dei Maneskin, è partito per il Messico. Ma, prima, si è voluto regalare un pomeriggio da "ragazzo qualsiasi" e non da leader di una delle più importanti band al mondo. Per questo ieri pomeriggio è andato all'Olimpico per Roma - Napoli ma non in tribuna autorità, come gli era capitato di recente. Damiano, insieme ad alcuni amici, è andato in Curva Sud a tifare.