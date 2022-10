Mourinho e Milito si ritrovano: ecco il loro emozionante incontro

ROMA - Mourinho e Milito insieme, e via con i riordi dei tifosi interisti. Un incontro emozionante tra i due protagonisti del Triplete: l'ex allenatore nerazzurro, ora alla Roma, e il suo ex attaccante, il vero bomber di quella formazione e che ha trascinato la squadra a vincere scudetto, Coppa Italia e Champions League. Mourinho e Milito di sono ritrovati ieri all'Olimpico, prima della sfida contro il Napoli. Un lungo abbraccio, tanti sorrisi e soprattuto tanta nostalgia per quegli anni fanstatici in nerazzurro.