Helsinki, la Roma accolta in Finlandia dagli alberi di Natale!

A Helsinki, dove giovedì la Roma sarà impegnata contro la formazione di casa in Europa League (ore 22 locali, 21 italiane) non fa "troppo freddo". Almeno secondo gli abitanti della capitale finlandese: nei giorni scorsi temperature vicine allo zero, da oggi e per tutta la settimana, complice anche la pioggia, si sono alzate fino a sfiorare gli 8 gradi. In ogni caso, un bel cambio rispetto all'ottobrata romana. Ma non è solo il tempo che sa di inverno, in Finlandia.