Roma, dall'Inghilterra insistono: "United su Abraham". Ma lui pensa ad altro...

Dall'Inghilterra le voci si fanno orgni giorno più intense: il Manchester United , su precisa richiesta dell'allenatore ten Hag è sulle tracce di Tammy Abraham e, in estate, sarebbe pronto a fare un'offerta importante alla Roma , superando il Chelsea che ha un diritto di recompra. Ma l'attaccante inglese, che non ha mai nascosto la volontà di tornare, in futuro, in Premier, in questo momento non ci pensa e ha in mente tutto tranne che il mercato.

Abraham, il mercato può aspettare

Abraham, infatti, inizia a vivere male l'astinenza da gol (appena 2 in questa stagione) e per questo, anche in attesa del Mondiale che è abbastanza sicuro per lui, ma non scontato, si sta concentrando solo sul lavoro sul campo. Il mercato, e la possibilità a fine stagione di un ritorno in Premier, possono aspettare. Al massimo le squadre inglesi le guarda in tv: ieri sera ha visto il Chelsea vincere con il Salisburgo e si è complimentato con il suo amico Kovavic per il gol. Dove? Via Instagram, naturalmente.