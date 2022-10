Un murale anche per Ennio Morricone, nuova iniziativa della Roma

ROMA - Una nuova opera d’arte per celebrare un grandissimo romano e romanista. Ennio Morricone verrà omaggiato con un murale. Per la prima volta i tifosi potranno scegliere attraverso una app il design che verrà eseguito su una delle palazzine ATER. L'iniziativa rientra nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale.