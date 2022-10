Totti a Dubai e il suo avvocato assiste anche un altro romanista che divorzia

Francesco Totti, in questi giorni, si trova negli Emirati Arabi per alcuni impegni commerciali, come documentato su Instagram da alcune persone che lo hanno incontrato e gli hanno chiesto l'immancabile selfie. Il suo avvocato, Antonio Conte, che lo assiste con Annamaria Bernardini de Pace nella separazione da Ilary Blasi, nel frattempo si occupa anche di un altro grande romanista che sta divorziando: Claudio Amendola. Come riporta "Il Messaggero" l'attore e regista si sta separando con la moglie Francesca Neri ma i rapporti sono più distesi rispetto a quelli della coppia Totti - Blasi.